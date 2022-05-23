Мурманск, , 12:20 — REGNUM В Мурманской области запустили новый сервис — калькулятор арктических льгот. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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Сервис позволяет быстро посчитать размер экономии при реализации проекта на территории Мурманской области в качестве резидента Арктической зоны РФ за 10 лет.

«Напомню, что статус резидента АЗРФ можно получить при инвестициях от 1 миллиона рублей. На сегодняшний день в Мурманской области уже 148 резидентов», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы РФ представили пакеты мер поддержки экономики в условиях санкций.