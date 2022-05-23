Барнаул, , 12:19 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 23 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 262 человека, +208 за выходные дни, 21–22 мая 2021 года) выздоровели 258 611 человек (+77 за выходные дни). Также известно, что за всё время в крае погибли 8636 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за выходные погибли еще четверо пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Проходят лечение 1015 (на семерых больше, чем по состоянию на 20 мая). Число тестирований сократилось с до 3349.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 873 (+23 за за выходные) и 217 959 (+172 за за выходные) соответственно.

Число тяжелобольных возросло до 61 (на 11 больше, чем по состоянию на 20 мая). Из них 30 подключены к аппарату ИВЛ (на 8 больше, чем по состоянию на 20 мая).

Также на Алтае выявлено уже 40 995 зараженных коронавирусом среди детей (+42 за за выходные).

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