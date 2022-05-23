Барнаул, 23 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 23 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 262 человека, +208 за выходные дни, 21–22 мая 2021 года) выздоровели 258 611 человек (+77 за выходные дни). Также известно, что за всё время в крае погибли 8636 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за выходные погибли еще четверо пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 1015 (на семерых больше, чем по состоянию на 20 мая). Число тестирований сократилось с до 3349.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 873 (+23 за за выходные) и 217 959 (+172 за за выходные) соответственно.

Число тяжелобольных возросло до 61 (на 11 больше, чем по состоянию на 20 мая). Из них 30 подключены к аппарату ИВЛ (на 8 больше, чем по состоянию на 20 мая).

Также на Алтае выявлено уже 40 995 зараженных коронавирусом среди детей (+42 за за выходные).

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