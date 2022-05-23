Владикавказ, 23 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Очередь из большегрузов, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», составляет 886 автомашин. Для оказания помощи водителям организованы три пункта обогрева, сообщил 23 мая в ходе аппаратного совещания вице-премьер Ирбек Томаев.

Sputnik Верхний Ларс

«Развернуты три мобильных пункта обогрева и питания. Водителям оказывается вся необходимая помощь. Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль в настоящее время открыты для передвижения транспорта», — приводит слова заместителя главы правительства портал «15-й Регион».

Ранее власти региона обратились с предложением к таможенному управлению создать электронную очередь для водителей-перевозчиков, направляющихся через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс». Из-за невысокой пропускной способности таможенного поста на границе в Северной Осетии собираются большие очереди из-за автомашин.

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