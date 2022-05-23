Новороссийск, Краснодарский край, 23 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти женщины, тело которой было обнаружено в сгоревшем автомобиле, выясняют следователи в Новороссийске. Об этом 23 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

Сгоревший автомобиль марки Mazda был обнаружен местными жителями в ночь на 22 мая в селе Широкая Балка. На водительском месте в автомобиле находилось тело женщины. Очевидцы сообщили о находке в правоохранительные органы.

Личность погибшей установлено — это 29-летняя жительница Новороссийска. При первоначальном осмотре тела погибшей каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Как пояснили в СК, в числе возможных причин происшествия следствием рассматривается замыкание электропроводки автомобиля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.