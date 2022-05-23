Москва, 23 мая 2022, 12:15 — REGNUM Очередной этап переговоров делегаций России и Украины завершился безрезультатно. Об этом сегодня, 23 мая, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, это не инициатива России заморозить нынешние переговоры с Украиной и «поставить всё на паузу».
«Москва будет готова возвратиться к переговорам, если Украина проявит конструктивную позицию и предоставит реакцию на переданные ей предложения», — уточнил Руденко.
ИА REGNUM ранее сообщало, на данный момент переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации.
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