Москва, , 12:15 — REGNUM Очередной этап переговоров делегаций России и Украины завершился безрезультатно. Об этом сегодня, 23 мая, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это не инициатива России заморозить нынешние переговоры с Украиной и «поставить всё на паузу».

«Москва будет готова возвратиться к переговорам, если Украина проявит конструктивную позицию и предоставит реакцию на переданные ей предложения», — уточнил Руденко.

ИА REGNUM ранее сообщало, на данный момент переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации.

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