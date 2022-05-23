Москва, 20 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Вторая супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала об отношениях с Верой, дочерью мужа от первого брака с певицей Юлией Началовой. В программе «Секрет на миллион» на НТВ она сообщила, что они с Верой нашли общий язык и поддерживают тёплые отношения.

Кадр из вмдео Ольга Алдонина

По словам Ольги, Вера легко нашла общий язык и с младшими детьми в семье. Они часто проводят время вместе, вместе ездят на отдых. Супруга футболиста призналась, что рада быть для Веры надёжным другом и помощницей.

Сам Алдонин поделился радостью от того, как его вторая жена и Вера нашли общий язык. Он отметил, что видит в Ольге надёжного союзника и помощника, который стремится создать уют для всей семьи.

Как сообщало ИА Регнум, футболист Евгений Алдонин стал супругом Юлии Началовой в июне 2006 года, в декабре 2011 года пара заявила о разводе. В 2014 году Алдонин женился во второй раз. У супругов двое общих детей Артём и Анжелика, которым сейчас восемь и пять лет соответственно.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в реанимации одной из московских клиник. Причиной смерти артистки стал сепсис. Исполнительница ушла из жизни на 39-м году жизни. У неё осталась двенадцатилетняя дочь Вера.

Футболист рассказал, что после смерти матери предложил своей дочери переехать жить к нему, но девочка ответила отказом. Она захотела жить с бабушкой и дедушкой, родителями Началовой.

Алдонин пояснил, что с мнением его дочери необходимо считаться. При этом добавил, что если девочка передумает, то в доме отца её примут с радостью. Супруга Алдонина, по его словам, в очень хороших отношениях с Верой, она любит девочку и ждёт её.