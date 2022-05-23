Мурманск, , 12:14 — REGNUM В Мурманске на плавучем дое погибли двое рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУ СКР.

Плавучий док. Мурманск Kiselev d

По данным ведомства, утром 21 мая были обнаружены тела сменного докмейстера, 1986 года рождения, и матроса, 1964 года рождения, с внешними признаками отравления.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух лиц). Идет следствие.

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