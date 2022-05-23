Москва, 23 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Россия и Украина могут провести переговоры по обмену военнопленными, сообщил 23 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся в Мариуполе. Всего с «Азовстали» вышли и сдались 2439 боевиков, в том числе 78 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен украинские боевики содержатся на территории республики. Их ожидает трибунал.