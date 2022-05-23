Эр-Рияд, 23 мая 2022, 12:16 — REGNUM Обвинённый в коррупции саудовский миллиардер принц аль-Валид бин Талал продал свой бизнес правительству Саудовской Аравии. Об этом 23 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.
По данным журналистов, принц продал свой пакет акций компании Kingdom Holding Саудовскому государственному инвестиционному фонду. Государственный инвестиционный фонд выкупил 625 миллионов акций по цене 9,09 риала (2,42$) за акцию на общую сумму 5,68 млрд риалов ($1,51 млрд).
В марте 2018 года принц аль-Валид был арестован по обвинению в коррупции и позднее отпущен после «заключения сделки с правительством страны».
Официальный представитель принца отказался комментировать продажу акций и связать её с уголовным делом против своего клиента.