Эр-Рияд, 23 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Обвинённый в коррупции саудовский миллиардер принц аль-Валид бин Талал продал свой бизнес правительству Саудовской Аравии. Об этом 23 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Ayub ansari770 Саудовская Аравия

По данным журналистов, принц продал свой пакет акций компании Kingdom Holding Саудовскому государственному инвестиционному фонду. Государственный инвестиционный фонд выкупил 625 миллионов акций по цене 9,09 риала (2,42$) за акцию на общую сумму 5,68 млрд риалов ($1,51 млрд).

В марте 2018 года принц аль-Валид был арестован по обвинению в коррупции и позднее отпущен после «заключения сделки с правительством страны».

Официальный представитель принца отказался комментировать продажу акций и связать её с уголовным делом против своего клиента.