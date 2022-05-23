Южно-Сахалинск, 23 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. На Сахалине больше недели специалисты восстанавливали качество водоснабжения посёлка Шахтерск, которое было нарушено из-за паводка 15 мая. В администрации Углегорского района заверили, что показатель мутности пришёл в норму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в областном правительстве.

hildgrim Грязная вода из-под крана

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Однако использовать воду в хозяйственно-питьевых целях население сможет только после того, как Роспотребнадзор получит положительные результаты исследований. Пока жителям Шахтерска воду продолжат подвозить.

В течение недели на станции водоочистки три раза в день проводили промывку фильтрационных установок, использовали более сильные реагенты, осуществили частичный сброс воды с хранилища, промыли резервуары и всю систему водоснабжения в поселке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая в систему водоснабжения Шахтерска подавалась техническая вода. Детские сады приостановили приём воспитанников.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил специалистам проработать меры, чтобы обеспечить безаварийное водоснабжение населения в следующие паводковые периоды.