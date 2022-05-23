* Талибы — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 23 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Ряд источников в афганской провинции Бадгис на северо-западе страны утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили жителям провинции смотреть передачи телеканала Afghanistan International. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Собеседник издания уточнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Калайи-Нау, административном центре провинции Бадгис, через громкоговорители в мечетях приказали людям воздержаться от просмотра Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что те, кто не подчинится приказу и будут застигнуты за просмотром передач этого канала, будут сурово наказаны.

После захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели жёсткие ограничения на деятельность СМИ и запретили трансляцию программ международных СМИ по местному телевидению.