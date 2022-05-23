Бразилиа, , 12:13 — REGNUM Так называемая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения государственной важности, объявленная в Бразилии в связи с пандемией коронавируса, завершилась после двух лет и трех месяцев после своего начала. Об этом пишет Prensa Latina.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующее постановление было подписано министром здравоохранения страны Марсело Кейрогой 22 апреля и установило 30-дневный срок для штатов и муниципалитетов, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Решение было принято на основании улучшения эпидемиологического сценария и хода кампании по вакцинации в Бразилии. По словам представителей министерства, несмотря на это положение, никакая политика в области здравоохранения не будет прервана.