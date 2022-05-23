Казань, 23 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За сутки в Татарии выявили 165 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 174 человека. В республиканские больницы доставили за минувший день 24 пациента, сообщает 23 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в Татарии зарегистрировали 148 998 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 014 пациентов, скончались 1993 человека. За сутки выписали 141 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области развернуто 200 коронавирусных коек, из которых свободны 42 койки (21%).

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