Омск, , 12:10 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение об установлении границы Омского региона с Новосибирской областью. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в областном правительстве.

Правительство Омской области Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что подписанию документа предшествовала большая работа, проведённая со специалистами из Новосибирской области. Разработаны картографическое и текстовое описания границ. Согласованы все необходимые уточнения для определения местоположения границы между двумя регионами.

Сведения о границе внесут после государственной землеустроительной экспертизы в Единый государственный реестр недвижимости.

Как объяснили в облправительстве, работа по установлению границ между субъектами «проводится для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и стимулирования инвестиций в экономику регионов». Это, в частности, позволит «качественно планировать доходы бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендных платежей».

На сегодняшний день в ЕГРН уже внесены границы Омской области с Тюменской и Томской областями общей протяженностью 1447 км. Общая протяженность границы Омской области с субъектами РФ — порядка 2000 км.

Эксперты подчёркивают, что актуализация сведений о границах субъектов в ЕГРН позволит снизить риски при ведении бизнеса. Землепользователи при проведении кадастровых работ соседних с границей земельных участков будут получать качественные и точные данные по местоположению своих объектов недвижимости.

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