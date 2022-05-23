Всеволожск, Ленинградская область, 23 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области после череды человеческих смертей ликвидировали подпольный алкогольный завод, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Подпольный алкогольный завод

В июле 2021 года в Колпинском районе Петербурга были найдены тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин, которые скончались после употребления алкоголя, произведенного кустарным способом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследуя его, сотрудники экономической полиции Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти выявили и ликвидировали подпольное производство контрафактной алкогольной продукции.

«Незаконное производство было организовано в частном доме на Бибиковской улице во Всеволожске. Там же был задержан и сам бутлегер — уроженец одной из стран ближнего зарубежья», — рассказали в ведомстве.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли алкогольную продукцию, разлитую в пятилитровые канистры, и бочки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом почти 2,5 тыс. литров, а также насосы, шланги, пластиковые канистры и этикетки с маркировками элитного алкоголя. Кроме того, полицейские узнали еще о двух «площадках» незаконного бизнеса, которые составляли практически полный производственный цикл.

«На Шоссейной улице был организован мелкооптовый магазин, торгующий 5-литровыми канистрами с контрафактом, а в деревне Лепсари — кустарное изготовление этих самых канистр, для чего бутлегер даже приобрел специальный станок»,— отметили в Главке МВД.

В ходе обыска в магазине полицейские изъяли еще 800 литров контрафактного алкоголя и задержали троих мигрантов, земляков организатора производства.

«Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела»,— подытожили в полиции.