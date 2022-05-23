Нью-Дели, , 12:08 — REGNUM На территории Индии выявлены двое пациентов, которые заразились вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 23 мая сообщает индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Отмечается, что вариантом BA.4 SARS-CoV-2 заразилась 19-летняя полностью вакцинированная от COVID-19 девушка из штата Тамилнад, у которой наблюдаются легкие симптомы и которая не выезжала за пределы страны.

Кроме того, указывается, что положительный результат теста на вариант BA.5 штамма коронавируса «Омикрон» получил 80-летний мужчина из штата Теланган, также полностью вакцинированный, с легкими симптомами и не выезжавший из страны.

При этом указывается, что из соображений эпидемиологической безопасности ведется отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5.

Отметим ИА REGNUM, штамм SARS-CoV-2 «Омикрон» стал причиной третьей волны коронавируса в Индии в январе 2022 года.