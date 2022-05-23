Токио, 23 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Токио с родственниками граждан Японии, похищенных северокорейской разведкой в 70-х годах XX века. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба правительства Японии.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

Отмечается, что встреча продлилась около 30 минут, на ней глава Белого дома «тепло пообщался» с представителями японских семей, чьи родственники были похищены северокорейской разведкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии заявили, что развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи представляет собой потенциальную угрозу Японии и всему миру.

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