Самара, , 12:08 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Самарской области по факту госпитализации учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в телеграм-канале.

Столовая Георгий Балаков © ИА REGNUM

Сообщается, 21 мая 2022 года в медучреждения г. Самары доставили 28 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России 2004−2010 годов рождения с признаками пищевого отравления.

Отмечается, что кроме этого, в медчасти учебного учреждения разместили еще 16 человек с подобными симптомами, которые вскоре были доставлены в больницу. Сейчас все 44 учащихся находятся под наблюдением, врачи оказывают им необходимую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сообщается, что следователи оперативно осмотрели корпуса и территории учебного учреждения. Сейчас они проводят допросы сотрудников кадетского корпуса, а также лиц, ответственных за оказание услуг по питанию учащихся. Проводятся также другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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