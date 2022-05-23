Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Порядка 40% детей и подростков, бежавших в Швецию с Украины, учатся в шведских школах. Об этом 23 мая сообщила новостная служба TT со ссылкой на Национальное агентство по образованию, которая представила отчет, включающий данные по 21 крупнейшему муниципалитету Швеции, куда устремились беженцы.

Флаг Швеции Pixabay.com

Катарина Тивэнг, руководитель аппарата Национального агентства образования Швеции, подчеркивает в своем пресс-релизе, что эту цифру следует рассматривать как показатель того, что ситуация быстро меняется.

В то же время, между 21 муниципалитетом Швеции наблюдаются серьезные различия в проценте украинских детей, которые записать в школы — от 20 до 70%.

Во всех из 21 муниципалитета Швеции заверили, что дети имеют доступ к школьным сотрудникам, которые в той или иной степени владеют украинским языком.