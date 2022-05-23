Лукашенко представил в ООН способы урегулировать конфликт на Украине
Минск, 23 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Для прекращения конфликта на Украине Западу необходимо воздержаться от поставок вооружений и информационных войн. Об этом в послании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, которое ранее было передано постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что Минск призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну.
Также президент предложил Генеральному секретарю ООН занять «уникальную беспристрастную роль» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России. Он добавил, что для этого киевский режим «продолжают накачивать оружием».
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