Минск, 23 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Для прекращения конфликта на Украине Западу необходимо воздержаться от поставок вооружений и информационных войн. Об этом в послании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, которое ранее было передано постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну.

«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников», — указал Лукашенко в послании, опубликованном агентством БелТА.

Также президент предложил Генеральному секретарю ООН занять «уникальную беспристрастную роль» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами», — написал Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России. Он добавил, что для этого киевский режим «продолжают накачивать оружием».

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