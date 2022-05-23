Стокгольм, 23 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. По мнению правительственных следователей, оценка «неудовлетворительно» должна быть отменена в начальных школах Швеции. Сейчас каждый седьмой учащийся получает такую отметку и не может продолжать обучение в вузе, что рискует привести к ухудшению его здоровья. Об этом 22 мая сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

В научном исследовании «Школьный эксперимент в Швеции» показано, как оценка «неудовлетворительно», поставленная в начальной школе, сокращает шансы на успешную жизнь для 16 000 школьников каждый год и, по-видимому, увеличивает риск самоубийства.

«В этой связи мы назначаем специальное расследование, чтобы посмотреть на процесс перехода из начальной в среднюю школу. Наша цель заключается в том, чтобы все учащиеся чувствовали себя в школе как дома и могли принимать участие в управлении школой», — заявила в интервью телеканалу министр школьного образования Швеции Лина Аксельссон Щильблум.

«И целью этого расследования будет изучение возможностей по отмене оценки «неудовлетворительно?» — спросили журналисты.

«Это входит в расследование, но я не хочу опережать события», — ответила министр.