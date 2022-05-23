Воронеж, 23 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками объявлено в Воронежской области на 24 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

jill111 Заморозки

«Ночью и утром 24 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 1 градуса», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Воронежского гидрометцентра, 23 мая в Воронеже прогнозируется до +14 градусов тепла, при переменной облачности. В ночь на 24 мая — до четырёх градусов тепла, днём воздух прогреется до +17. Дневная температура 25 мая составит около +15 градусов, а 26 мая будет уже +21 градус.