* ИГ — запрещённая в России организация

Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Большинство уголовных дел в отношении жен террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депортированных в Швецию, были закрыты из-за отсутствия улик. Об этом 22 мая сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм, Швеция

С сентября 2021 года одиннадцать женщин, мужья которых сражались в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были арестованы и уведомлены о подозрении в совершении военных преступлений. Это связано с тем, что они прибыли в Швецию после того, как были депортированы курдами из лагерей на северо-востоке Сирии.

Восемь уголовных дел уже было прекращено.

Прокурор Ханна Лемуан, которая курировала три из таких уголовных дел, заявила в эфире Ekot, что расследовать случаи совершения военных преступлений крайне сложно, так как у шведских правоохранителей нет доступа к месту преступления, свидетелям и истцам.

По различным оценкам, пишут журналисты, с 2012 года около сотни женщин приехали из Швеции в Сирию, чтобы присоединиться к воинствующим исламистским группировкам и принять участие в войнах.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.