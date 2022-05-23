Пенза, 23 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выявили 51 случай заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 31 человека. В больницы доставили за прошлый день 13 ковид-пациентов, сообщает 23 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировано 186 446 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 003 пациента, скончался 5881 человек, в том числе один — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в России может вырасти доля «Дельта»-штамма коронавируса, если иммунитет к нему будет ослабевать.

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