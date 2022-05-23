Калуга, 23 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году разработана программа «7 шагов летней оздоровительной кампании», которая определяет единые подходы к её организации и предполагает создание условий, направленных на формирование личности ребенка, обеспечение наибольшего охвата детей и подростков различными видами досуга. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

Министерство образования и науки Калужской области

По словам министра, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления области в 2022 году включены 24 загородные оздоровительные организации, три санаторных учреждения, а также 302 лагеря с дневным пребыванием детей, действующие на базе школ — всего 329 организаций. Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей осуществляется областным и местными бюджетами. В областном бюджете на эти цели запланировано свыше 202 млн рублей, что более чем на 26 млн рублей больше средств, израсходованных в 2021 году.

Помимо отдыха внутри региона планируется отдых детей области на Черноморском побережье России. По согласованию с Роспотребнадзором 575 детей организовано отдохнут в лагерях «Зорька» и «Вита», расположенных в Краснодарском крае. Более 300 детей традиционно примут участие в сменах, организованных на базах всероссийских детских центров отдыха «Артек», «Смена» и «Орленок». Кроме того, в рамках соглашения между правительством Калужской области и ВДЦ «Орленок» третий год подряд планируется организовать отдых для более 150 детей, проявивших отличие в учебе, спорте, науке, культуре и общественной деятельности. В 2022 году по путёвкам, предоставленным постоянным комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих в районах Калужской области, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, отдохнут 432 ребенка (20 — в санаториях, расположенных на территории Российской Федерации, 412 — в санаториях Белоруссии). В этом году количество таких путевок увеличено практически в два раза. Одним из наиболее важных вопросов является реализация программы стимулирования поездок в детские лагеря, так называемый «детский» кэшбэк. Он действует в 2022 году на прежних условиях. Важное нововведение — участие в программе палаточных лагерей. Всеми формами отдыха планируется в 2022 году охватить более 55 тысяч детей и подростков региона.

«Значительное внимание будет уделено организации отдыха детей, прибывших в Калужскую область из Луганской и Донецкой народных республик, а также с территории Украины. В настоящее время в пунктах временного размещения находится более 180 детей в возрасте от семи до 18 лет. Для работы с ними созданы педагогические отряды. Прорабатывается вопрос организации отдыха на территории области ещё для 400 детей из Луганской народной республики», — отметил Александр Аникеев.