Мадрид, 23 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправляется в Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в Швейцарии. Об этом пишет агентство EFE.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

Отмечается, что испанский премьер намерен рассказать об уверенности в темпах развития экономики страны, чтобы открыть двери для будущих инвестиций.

Это будет третье участие Санчеса на форуме в Давосе, который из-за пандемии не проводился очно с января 2020 года и который в 2022 году пришлось отложить на несколько месяцев.