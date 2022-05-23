Уфа, 23 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Более 2600 человек пострадали от укусов клещей в текущем году в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Сообщается, что в медучреждения республики по поводу укусов клещей обратились 2643 человека, включая 985 детей.

Отмечается, что число пострадавших не превышает среднемноголетние значения. В 2022 году от клещевого энцефалита было привито более 21 тысяч человек, при этом планируется привить 36 тысяч человек.

Сообщается, что противоклещевые мероприятия проведены на площади 787,3 га.