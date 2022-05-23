Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На сдачу Единого государственного экзамена в Петербурге записались уже около 37 тысяч человек. При проведении экзамена будут задействованы 6678 видеокамер в пунктах сдачи ЕГЭ и проверки экзаменационных заданий.

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Как сообщили 23 мая в городском комитете по информатизации и связи, который участвует в организации онлайн-видеонаблюдения за ходом сдачи экзамена, трансляция с видеокамер во время ЕГЭ будет вестись на портал видеонаблюдения smotriege.ru, её обеспечивает ПАО «Ростелеком».

Проведенное 17 мая тестирование подтвердило готовность системы видеонаблюдения на объектах ЕГЭ в Петербурге к полноценной работе.

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Напомним, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный — с 5 по 20 сентября.