Стокгольм, 23 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Жители Швеции, которые хотят выйти на рынок жилья и приобрести свою первую недвижимость, могут выиграть от падения цен на рынке после повышения ключевой ставки. Об этом 23 мая со ссылкой на слова главы Финансовой инспекции Эрика Тедена сообщил телеканал SVT.

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В конце апреля Риксбанк объявил о повышении ставки с 0 до 0,25%. По прогнозу национального регулятора, процентная ставка также будет расти в течение следующих трех лет и достигнет почти двух процентов летом 2025 года.

«Но в основном мы очень мало знаем о будущем на рынке. Те же самые экономисты, которые сейчас говорят, что цены [на жилье] снизятся на десять процентов, год назад думали, что цены будут стабильными или вырастут на большую величину. Это очень волнующий вопрос», — предупреждает Теден, предостерегая граждан от покупки недвижимости в кредит на радостных новостях.

По его оценкам, если цены на жилье в Швеции упадут на 20%, то ситуация вернется к тому же уровню, что и в январе 2020 года, до пандемии коронавируса.