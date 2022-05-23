Сеул, 23 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Южной Корее присвоили имя первому лунному орбитальному аппарату, запуск которого запланирован на август. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

SpaceX Запуск ракеты

Согласно опубликованным, аппарат назвали «Данури».

Имя «Данури», состоящее из нескольких корейских слов, обозначающих луну и удовольствие, было выбрано в ходе конкурса, проходившего с 26 января по 28 февраля.

Известно, что имя, выбранное среди 62 719 заявок, предложил докторант в области разработки новых материалов в Корейском институте перспективных исследований и технологии.

Отмечается, что ракета SpaceX Falcon 9 должна стартовать с южнокорейским аппаратом со станции космических сил на мысе Канаверал в американском штате Флорида 3 августа.

Орбитальный аппарат, который будет вращаться вокруг Луны с декабря текущего года, в течение года будет наблюдать за спутником Земли с использованием множества инструментов, включая камеры и магнитометры. Он также определит потенциальные места посадки для будущих лунных миссий.