Агаповка, Челябинская область, 23 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Агаповского муниципального района заподозрен в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в 2016–2018 годах он получил почти миллион рублей. Деньги якобы передавал представитель одной фирмы за действия по заключению договоров аренды муниципального имущества.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение этого уголовного дела. Решается вопрос об избрании задержанному чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения.