Москва, 23 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 14 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 23 мая официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 13.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 43 626 человек.