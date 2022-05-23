Москва, 23 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На годовую инфляцию в большинстве регионов России существенно повлиял рост издержек производителей. Инфляция в апреле 2022 года оказалась в диапазоне от 9,7% в Чукотском АО до 23,9% в Ингушетии, сообщается 23 мая на сайте Центробанка РФ.

Инфляция

Отмечается, что рост издержек производителей произошел из-за снижения импортных поставок, а также разрыва производственных и логистических цепочек.

Наибольший всплеск цен в апреле зафиксирован на непродовольственные товары. Больше всего подорожали товары повседневного спроса — парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства.

Рост цен на продовольственные товары в регионах России произошел за счет продукции животного происхождения.

В сфере услуг в апреле в субъектах РФ существенно выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма, воздушного транспорта, банковском секторе и бытовые услуги. При этом подешевели медицинские товары и электробытовые приборы.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 13 мая ускорилась до 17,69% в годовом выражении с 17,77% неделей ранее.

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