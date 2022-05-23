Ярославль, , 12:50 — REGNUM В Ярославской области выросли цены на материалы для строительства и ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба ярославского УФАС.

Карьер

Вопросы роста цен и других проблем отрасли обсудили на заседании общественного совета при ярославском управлении ФАС. Как сообщил исполняющий обязанности директора АО «Ярдормост» Сергей Богачёв, сейчас подрядчиков волнует не только рост цен на стройматериалы, но и их дефицит. По словам Богачёва «на карьерах стоят очереди из машин, многие из них с номерами других регионов».

Представитель компании, которая добывает песок и гравий, заявил, что рост цен связан с удорожанием обслуживания техники.

«Рост цен на техническое обслуживание техники, а она вся импортная, составил 45%. Цена на запчасти выросла на 200%. Даже ярославский производитель шин неоднократно поднимал цены на свою продукцию», — сказал представитель недроразработчиков, директор ООО «Вита».

По итогу заседания члены совета решили начать постоянный мониторинг ситуации в сфере дорожного строительства и ремонта. О каких-либо конкретных решениях пока не сообщается.