Тунис, 23 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Лидеры «Фронта национального спасения» Туниса и организации «Граждане против переворота» прибыли в город Меденин для организации акции протеста. Об этом 23 мая сообщает Babnet.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

По данным журналистов, это уже вторая остановка на маршруте лидеров оппозиции, которые анонсировали проведение акций протеста по всей территории страны.

Один из лидеров протеста Ахмед Наджиб Чебби заявил журналистам, что оппозиционеры выступают против действий президента страны Кайса Сайеда, де-факто монополизировавшего в своих руках все ветви власти в стране и создание нового правительства страны.

«Нет другого решения, кроме национального диалога и формирования правительства спасения, состоящего из компетентных деятелей, пользующихся доверием тунисцев, и имеющих широкую поддержку среди граждан, и политических партий для управления страной в переходный период», — заявил Наджиб Чебби.