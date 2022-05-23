Краснодар, 23 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Краснодарского края доставлены 20 новых пациентов, данные за сутки опубликованы 23 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 22 мая, сообщалось о госпитализации 23 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом — против 128 случаев, выявленных накануне.

По данным регионального оперативного штаба, в Краснодаре подтверждено 13 новых случаев заражения, ещё десять — в Анапе, два человека заразились в Сочи.

На утро 23 мая в ковид-стационарах Краснодарского края проходит лечение 301 пациент, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 15 человек, ещё один пациент на ЭКМО.

С начала пандемии в крае подтвердилось 260 409 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 248 768 человек. Скончались 10 909 пациентов.