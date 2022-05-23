Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Турция, преследуя собственные внутренние цели, держит НАТО в заложниках, блокируя вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT рассказала Стефани Бабст, бывший глава отдела общественной дипломатии НАТО.

Реджеп Эрдоган. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны НАТО должны дать понять президенту Реджепу Эрдогану, что он держит Швецию, Финляндию и другие 30 стран НАТО в заложниках собственной внутренней политики», — заявила Бабст.

«На какие уступки должна пойти Швеция?» — спросила ее ведущая.

«Швеция уже многое сделала. РПК была классифицирована как террористическая организация уже во время правления Улофа Пальме, и Швеция должна регулировать свои внутренние законы… Возможно, есть еще что-то, что нужно сделать в отношении эмбарго Швеции на поставку оружия в Турцию. Время покажет», — ответила бывший высокопоставленный стратег НАТО.

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