Стокгольм, 23 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Турция, преследуя собственные внутренние цели, держит НАТО в заложниках, блокируя вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT рассказала Стефани Бабст, бывший глава отдела общественной дипломатии НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

«Страны НАТО должны дать понять президенту Реджепу Эрдогану, что он держит Швецию, Финляндию и другие 30 стран НАТО в заложниках собственной внутренней политики», — заявила Бабст.

«На какие уступки должна пойти Швеция?» — спросила ее ведущая.

«Швеция уже многое сделала. РПК была классифицирована как террористическая организация уже во время правления Улофа Пальме, и Швеция должна регулировать свои внутренние законы… Возможно, есть еще что-то, что нужно сделать в отношении эмбарго Швеции на поставку оружия в Турцию. Время покажет», — ответила бывший высокопоставленный стратег НАТО.