Саратов, 23 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день выявили 140 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 141 житель. В ковид-госпитали доставили троих пациентов, выписали 149 человек, сообщает 23 мая региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области по состоянию на 23 мая подтвердили 251 543 случая заражения коронавирусом, выздоровели 244 112 человек.

На стационарном лечении находятся 350 пациентов, на амбулаторном — 1224.

От последствий заражения коронавирусом в Саратовской области умерли за время пандемии 5959 человек, за сутки умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России всего провели более 293,4 млн тестов на коронавирус.

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