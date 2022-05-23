Москва, 23 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии разминировали мост в Харьковской области Украины и захватили два бронетранспортёра ВСУ. Об этом сообщает 23 мая пресс-служба ведомства.

rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62, росгвардейцы обнаружили в ходе инженерной разведки железнодорожного моста под Харьковом. Мины на подъездах к мосту установили и замаскировали украинские националисты.

«В результате смелых и решительных действий сапёров Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение», — говорится в сообщении.

В ходе другой разведывательной операции на окраине одного из населённых пунктов были обнаружены хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ. Они находились на заброшенном предприятии. Бойцы Росгвардии завладели двумя БТР-80 с полными боекомплектами.

Схрон ВСУ со стрелковым вооружением, боеприпасами, бронежилетами и обмундированием росгвардейцы обнаружили в одной из школ. Находки уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Росгвардии проинформировали об уничтожении опорного пункта ВСУ в Луганской области.

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