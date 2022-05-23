Липецк, 23 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

23 мая выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 973 случая заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 233 человека выписаны после курса лечения, в том числе 69 — за последние сутки.

За весь период скончались 3756 человек. Подтверждено два новых летальных случая.