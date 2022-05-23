Стокгольм, 23 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Турции «международная ссора внутри НАТО» по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии вызывает сильные эмоции. Дружественные Турции СМИ обвиняют правительство Швеции в контактах с сирийским курдским ополчением и требуют от страны разорвать контакты ради вступления в НАТО. Об этом вечером 22 мая сообщил шведский телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

«Я понимаю, что шведам может быть очень неприятно это слышать. Но наш народ стал жертвой террористических организаций, которые в Швеции героизируют», — сказала в интервью SVT проправительственная журналистка Хилал Каплан, которая работает в Стамбуле.

Она является одним из турецких журналистов, которые обвиняют шведских правительственных чиновников в связях с террористами после угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана блокировать подачу заявок Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр обороны страны Петер Хультквист были отмечены как особо проблематичные фигуры из-за их контактов с представителями курдских формирований, которых Турция считает террористическими.