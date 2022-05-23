В Швеция героизируют террористов — турецкий журналист
Стокгольм, 23 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Турции «международная ссора внутри НАТО» по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии вызывает сильные эмоции. Дружественные Турции СМИ обвиняют правительство Швеции в контактах с сирийским курдским ополчением и требуют от страны разорвать контакты ради вступления в НАТО. Об этом вечером 22 мая сообщил шведский телеканал SVT.
«Я понимаю, что шведам может быть очень неприятно это слышать. Но наш народ стал жертвой террористических организаций, которые в Швеции героизируют», — сказала в интервью SVT проправительственная журналистка Хилал Каплан, которая работает в Стамбуле.
Она является одним из турецких журналистов, которые обвиняют шведских правительственных чиновников в связях с террористами после угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана блокировать подачу заявок Швеции и Финляндии в НАТО.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр обороны страны Петер Хультквист были отмечены как особо проблематичные фигуры из-за их контактов с представителями курдских формирований, которых Турция считает террористическими.