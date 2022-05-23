Нефтеюганский район, Югра, , 11:52 — REGNUM В Югре бывший оперативный дежурный по Нефтеюганскому району подозревается в нанесении побоев человеку в одном из отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба сУ СКР по ХМАО.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, 26 февраля 2021 года года в одном из отделений полиции по Нефтеюганскому району находился 35-летний местный житель за нарушение общественного порядка. Подозреваемый оперативный дежурный нанёс не менее 11 ударов задержанному в область головы и не менее шести — после падения потерпевшего.

В УМВД уточнили, что пострадавший был задержан за дебош, который он устроил в доме бывший супруги. Ранее мужчина был судим за вымогательство, истязание и оскорбление представителя власти. В отделе полиции задержанный продолжил вести себя агрессивно, наносил удары по стенам и имуществу отделения.

«Оперативным дежурным в ходе пресечения указанных действий к гражданину необоснованно была применена физическая сила», — отметил собеседник.

Экс-полицейский обвиняется по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий«)».

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