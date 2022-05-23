Волжский, Волгоградская область, 23 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Участников организованной преступной группы осудили за вымогательство в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

В ноябре 2019 года трое злоумышленников потребовали деньги у некого мужчины, причём, когда тот попытался уклониться в первый раз, пригласили его на встречу через подставное лицо. Угрозами и насилием вымогатели добились своего.

Волжский городской суд приговорил одного преступника к одному году и четырём месяцам заключения, двум другим назначено по одному году семи месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённые будут в исправительной колонии общего режима.