Мадрид, , 11:49 — REGNUM Политика, отстаиваемая испанской «Народной партией» (Partido Popular), является «единственным средством против яда, который «санчизм» впрыснул в Испанию». Об этом в ходе выступления на церемонии закрытия 18-го съезда «Народной партии» заявил глава правительства автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес (в центре) Marta Jara

Он призвал своих коллег «не попадаться в ловушки и на отвлекающие манёвры» правительства Педро Санчеса и не терять время «в бесплодных дебатах».

Педро Санчес является премьер-министром Испании с июня 2018 года.