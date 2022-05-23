Москва, , 11:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 23 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 49 случаев меньше аналогичного показателя 22 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 278 человек, а днём ранее — у 337 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом.

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