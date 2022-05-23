Стокгольм, 23 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Несмотря на десятилетия усилий на рынке труда, безработица в Швеции среди лиц, родившихся за границей, по-прежнему высока. Кроме того, увеличивается разрыв между родившимися в стране и за границей: более одного из десяти человек, родившихся не на территории скандинавской страны, зарегистрированы в Государственной службе занятости Швеции. Об этом 23 мая сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Для успешной интеграции получение работы является важным шагом на пути в шведское общество. Но людям, родившимся за границей, часто трудно выйти на шведский рынок труда, несмотря на большую потребность в рабочей силе.

В конце прошлого года от 3 до 4% среди лиц, рожденных внутри страны, были зарегистрированы как безработные. Для родившихся за границей соответствующий показатель составлял 12−14%.

По данным Статистического управления Швеции, менее половины иммигрантов-беженцев находят работу по прошествии десяти лет после получения вида на жительство.