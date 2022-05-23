Казань, 23 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В 92 школах Казани с 1 по 27 июня организуют специальные трудовые бригады, к участию в них привлекут почти 1 тыс. подростков. Школьникам за выполнение несложной работы заплатят до 7,5 тыс. рублей, сообщает мэрия.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Дети - хозяева лагеря!

В период с 30 мая по 28 июня в Казани будут работать 156 пришкольных лагерей, отдохнуть в которых смогут 14 тыс. детей. Ребята смогут не только заниматься спортом, участвовать в культурно-массовых и просветительских мероприятиях, но и поработать на пришкольных территориях.

Путевка на 21 день обойдется в 3343 рубля, из них 589 рублей оплачивают родители, остальная сумма выделяется из регионального бюджета.

Для детей, попавших в трудные жизненные ситуации или находящихся на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, в летние каникулы будут работать специальные отряды труда и отдыха, к участию в них привлекут 2 тыс. школьников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на реконструкцию, строительство и ремонт 26 детских лагерей направили уже 3,3 млрд рублей. Необходимо отремонтировать или построить еще около 70 объектов.

Читайте также: В Татарии на охрану детских лагерей направят 17 млн рублей